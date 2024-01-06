Эксклюзив 06 января 2024, 13:25 Внук Никиты Хрущева скончался в Москве Источник «360»: тело внука Никиты Хрущева нашли в квартире в центре Москвы РИА «Новости»

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Тело внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева нашли в квартире в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

По словам собеседника, спасателей вызвал знакомый владельца квартиры, сообщив, что во время телефонного разговора его собеседнику стало плохо и связь с ним оборвалась.

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Прибывшим на месте специалистам дверь никто не открыл. Спасатели дождались прихода на место женщины, у которой были ключи. В помещении они увидели тело 69-летнего мужчины.

У первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева было пять внуков. Троих — Никиту, Алексея и Ивана — родила дочь политика Рада Хрущева-Аджубей. Младший живет в США и преподает в Гарвардском университете. Старший умер несколько лет назад. О судьбе Алексея ничего не известно.

Еще двое внуков родились по линии сына Сергея. Их назвали в честь деда и отца. Никита Хрущев скончался от инсульта в 2007 году. Данных о Сергее Хрущевых в открытых источниках нет, но известно, что он проживает в Москве.