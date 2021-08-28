Скандальную пассажирку сняли с рейса Москва-Сочи. Видео

В Сети появилось видео, на котором пассажирка бизнес-класса во время рассадки в Домодедово требовала включить кондиционер и принести ей горячее питание. Судя по внешним признакам, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате дебоширку сняли с рейса и составили протокол о мелком хулиганстве.

Об этом ТАСС рассказали в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Прибывшие на борт самолета полицейские установили, что женщина во время рассадки пассажиров по внешним признакам находилась в салоне судна в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками. На замечания экипажа отвечала грубой нецензурной бранью», — заявили в ведомстве.

Свои претензии она объяснила тем, что летит в Сочи по билету, купленному за 50 тысяч рублей. Ее не удовлетворил ответ бортпроводника, что кондиционер включится при запуске двигателей, а питание начнут разносить после посадки. Поэтому пришлось вызвать полицию. Дебоширке грозит штраф до одной тысячи рублей или арест на 15 суток.

На днях более 100 пассажиров из-за поломки самолета не смогли вылететь из Южно-Сахалинска в Москву.