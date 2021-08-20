Более 100 пассажиров сняли с самолета в Южно-Сахалинске

Более 100 пассажиров не смогли вылететь из Южно-Сахалинска в Москву. Их сняли с лайнера перед взлетом. Часть из них отправят в столицу сегодня. Остальные смогут добраться до Москвы завтра в течение дня. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

«Напомним, сегодня 118 пассажиров не смогли вылететь в Москву. На данный момент достигнута договоренность о том, что 81 пассажир сможет улететь уже сегодня, а остальные отправятся в столицу завтра в течение дня», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

По данным Telegram-канала, большая часть пассажиров — 82 человека — уже отправились в пункт назначения. Восемь человек в ожидании самолета разъехались по домам, 10 человек заселили в гостиницу, 15 сдали билеты, а трое улетели через Хабаровск.

Местный сайт Sakhalin.info сообщил, что это произошло из-за поломки в самолете. По данным сайта, на борту лайнера после выявления технических проблем оставили пассажиров с детьми и транзитных путешественников.