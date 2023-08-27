Происшествия 27 августа 2023, 20:33 Скала обрушилась возле средневекового монастыря в Грузии Часть скалы обвалилась возле средневекового монастыря Шиомгвиме у Мцхеты Pxhere

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Скала обвалилась у средневекового монастыря Шиомгвиме недалеко от Мцхеты, сообщил Sputnik Грузия. Никто не пострадал, но въезд в монастырь ограничили на неопределенное время.

«В этом ущелье периодически падают камни, но не в таком масштабе», — объяснили авторы статьи.

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Здание монастыря и другие постройки повреждений не получили. К месту происшествия выехали геологи.

Монастырь Шиомгвиме расположен в узком известняковом ущелье всего в 30 километрах от Тбилиси на левом берегу реки Мтквари. Он был несколько изменен в XI и XVIII веках, но во многом сохранил свою первоначальную архитектуру.

Шиомгвиме — один из самых заметных монастырей дофеодальной Грузии. Считается, что его основал один из ассирийских отцов Шио. Он провел последние годы своей жизни в темной и глубокой пещере, там его и похоронили после смерти, отсюда и название монастыря.

Посетители пишут в Сети, что мужской монастырь до сих пор действует, поэтому монахи следят за дресс-кодом. Женщинам, которые хотят посетить обитель, нужно надевать специальные платки и юбки, их можно взять перед входом в монастырь.

В прошлом году скала обрушилась на несколько лодок на востоке Бразилии, погибли пять человек, около 20 объявили пропавшими без вести. Для их спасения на место происшествия отправили водолазов и вертолеты.