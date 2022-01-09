Скала обрушилась на несколько лодок на востоке Бразилии. Видео

Скала обрушилась на озере Фурнаш на востоке Бразилии. Жертвами происшествия стали по меньшей мере пять человек, около 20 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на спасателей.

Обрушение скалы произошло в субботу в штате Минас-Жерайс. В социальных сетях вскоре после этого появились видеозаписи, на которых видно, как в отвесной скале образовалась трещина, и большая каменная глыба упала в воду. В это время вдоль скалы по озеру плыли несколько лодок. Отколовшаяся глыба упала прямо на них.

По последним данным, пропавшими без вести числятся около 20 человек, сообщил начальник пожарной службы штата Эдгард Эстево. Для их спасения на место происшествия были отправлены водолазы и вертолеты.

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