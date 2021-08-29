СК: житель Новосибирска открыл стрельбу из окна многоэтажки

Пьяный житель Новосибирска открыл стрельбу из окна своей квартиры. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Следователи завели уголовное дело против 59-летнего жителя Новосибирска. По данным СК, 29 августа около 17:00 по местному времени, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из окна собственной квартиры на третьем этаже дома 16 по улице Лебедевского в Заельцовском районе города.

Мужчина стрелял в людей на улице из охотничьего ружья. Пострадали пять человек, двое из них были доставлены в больницу. Стрелка задержали, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Его отправят в СИЗО.

Источник: сайт Следственного управления СК России по Новосибирской области

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. С участием баллиста осмотрели оружие. У мужчины также изъяли документы на оружие. У него было разрешение на ружье. Также в квартире нашли коробку с патронами. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Смоленской области мужчина расстрелял своего соседа.