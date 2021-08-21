Мужчина открыл стрельбу по соседу в Смоленской области

Житель Ельни Смоленской области открыл стрельбу по своему соседу. В результате мужчину доставили с ранениями в больницу. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

«В результате слаженных действий сотрудников полиции и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства», — процитировало РИА «Новости» представителя УМВД по региону.

Вечером 20 августа правоохранители получили сообщение о выстрелах в районе дома № 29 на улице Интернационалистов. Прибывшие полицейские выяснили, что мужчина во время конфликта начал стрелять по соседу. Раненого доставили в больницу.

«Мужчина злоупотребил алкоголем, повздорил со знакомым и несколько раз выстрелил в него. Затем открыл стрельбу из окна дома по улице», — привел «Интерфакс» слова информированного источника.

Как уточнил телеканал РЕН ТВ, мужчина стрелял из охотничьего ружья. Пострадавшего ранили дробью в грудь и живот. Сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.