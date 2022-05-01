СК завел дело о теракте после подрыва ж/д моста в Курской области

Следователи завели уголовное дело после подрыва железнодорожного моста в Курской области. Сейчас правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.

«Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)» — сообщила пресс-служба СК РФ.

Согласно информации следствия, взрывчатку привели в действие 1 мая. Бомбу установили на конструкциях моста, расположенного на 67-м километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор около села Русская Конопелька Суджанского района. В результате взрыва мост частично обрушился.

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«Следователи СК России устанавливают лиц, причастных к этому преступлению, мощность и тип взрывного устройства, а также иные обстоятельства, имеющие значение для следствия», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что к частичному разрушению моста привела диверсия неизвестных лиц.