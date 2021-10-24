СК завел дело о смертельном ДТП с автобусом в Калмыкии

В Калмыкии возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком, в котором погибли пять пассажиров, в том числе один ребенок. Об этом сообщили на сайте управления Следственного комитета по республике.

Авария произошла ночью на 246-м километре трассы Астрахань — Элиста — Ставрополь в Яшкульском районе Калмыкии. Пассажирский автобус Neoplan, следовавший из Махачкалы и Санкт-Петербург, столкнулся с грузовиком КамАЗ. Всего в автобусе находилось 28 пассажиров. Пятеро погибли, в том числе несовершеннолетний. Еще восемь пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

Следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти Калмыкии предоставили другой автобус для того, чтобы пассажиров, которые не пострадали, перевезли в придорожное кафе, где развернут пункт временного размещения.

Водителя автобуса уже допрашивают. Ему предстоит пройти ряд экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование.

Количество погибших в результате ДТП с автобусом в Калмыкии достигло шести человек. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».