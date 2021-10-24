Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Калмыкии

На трассе Р-216 на 245-м километре в Калмыкии произошла авария с пассажирским автобусом, ехавшим из Махачкалы в Санкт-Петербург. В салоне находились 28 человек.

Как сообщил Telegram-канал 112, погибли пять человек. Среди них — один ребенок. Пострадали четыре человека, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Причины случившегося выясняются.

По данным РЕН ТВ, авария произошла в 80 километрах от Элисты. Сообщается, что автобус столкнулся с грузовиком. В ДТП могли пострадать 20 человек.

На днях при столкновении автобуса и грузовика во Владимирской области погибли четыре человека и еще шесть получили травмы.