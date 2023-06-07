Происшествия 07 июня 2023, 19:27 СК выяснит обстоятельства возгорания автомобиля с девочкой в Ступине СК организовал проверку после спасения девочки из горящего автомобиля в Подмосковье РИА «Новости»

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Следователи проведут проверку информации о возгорании автомобиля, в котором находился ребенок, в Ступине. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

По данным ведомства, в средствах массовой информации появилась видеозапись. На ней на улице Чайковского в Ступине загорелся автомобиль, в котором находилась 11-летняя девочка. Мужчина спас ребенка из горящего автомобиля, разбив лобовое стекло.

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«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин, приведших к произошедшему», — подчеркнули в СК.

По результатам проверки правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.

Ступинская городская прокуратура также взяла на контроль ход проверки по факту возгорания автомобиля, внутри которого находился несовершеннолетний ребенок

По предварительной информации, отец девочки оставил ее без присмотра внутри автомобиля. В какой-то момент машина загорелась, а ее двери были заблокированы. Поэтому школьница не могла выбраться из транспортного средства. Благодаря своевременным действиям неравнодушных людей девочка не пострадала.

Житель Ступина вытащил школьницу из горящего закрытого автомобиля. Друзья мужчины в беседе с «360» охарактеризовали его как трудолюбивого и общительного человека.