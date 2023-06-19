Происшествия 19 июня 2023, 21:11 СК выяснит обстоятельства столкновения лодки и теплохода на Волге, где погиб человек СК проверит столкновение моторной лодки с составом из двух барж в Марий Эл ЦМСУ на транспорте СКР

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Следственное управление на транспорте проводит проверку по факту столкновения резиновой моторной лодки с составом из двух барж на Волге в Марий Эл. Проверка проходит в рамках статьи УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водноготранспорта, сообщили в ведомстве.

Происшествие случилось 19 июня на 1237-м километре судового хода реки. В результате столкновения резиновой лодки и теплохода-толкача один мужчина был ранен и утонул, второй — спасен.

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«В настоящее время в рамках доследственной проверки проводится комплекс первоочередных проверочных мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении ведомства.

Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры уточнила, что столкнулись теплоход «Плотовод 687» и маломерное судно «Воронеж».

Ранее сообщалось, что на Химкинском водохранилище в Москве заглох теплоход. В этот момент на борту находились 12 детей. У судна сломался двигатель.