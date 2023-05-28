Эксклюзив 28 мая 2023, 08:19 Теплоход с детьми на борту сломался на Химкинском водохранилище в Москве Источник «360»: на Химкинском водохранилище из-за поломки застрял теплоход с детьми РИА «Новости»

Читать 360tv в

Двигатель заглох у теплохода на Химкинском водохранилище на севере Москвы. На борту судна находились 12 детей. Об этом сообщил «360» источник.

«Теплоход „Ривьера“ не может причалить на Химкинском водохранилище. У судна сломался двигатель», — рассказал источник.

Реклама

Он уточнил, что прогулочный теплоход находится на траверзе Никольского храма. На помощь вышло другое судно, чтобы забрать пассажиров. Источник подчеркнул, что «Ривьера» не тонет, такой угрозы нет.

«На борту теплохода находились 12 детей с сопровождающим. Они ехали на экскурсию», — заключил он.

В пятницу, 27 мая, теплоход сел на мель в Астраханской области.