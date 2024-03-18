18 марта 2024, 10:18
СК возбудил уголовное дело после смерти шестилетней девочки в стоматологии в Ленобласти
Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка в частной стоматологии
В Ленинградской области правоохранители возбудили уголовное дело после смерти шестилетней девочки в частной стоматологии. Накануне в клинике ребенок потерял сознание и скончался, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Следственно-оперативная группа, судмедэксперт и сотрудники полиции прибыли в клинику и осмотрели место ЧП. Следователи забрали медицинские документы и назначили судебные экспертизы. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В частной больнице, расположенной в Кудрове во Всеволожском районе Ленинградской области, 17 марта во время лечения зубов девочка потеряла сознание. Медики попытались привести ребенка в чувство, но тщетно.
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