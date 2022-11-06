СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в Сочи | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 23:06 СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в Сочи СК возбудил уголовное дело после обрушения балкона и гибели людей в Сочи РИА "Новости"

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СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона жилого дома в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Краснодарскому краю.

По данным СК РФ, вечером 6 ноября двое мужчин и женщина, находясь в съемной квартире, вышли на балкон пятиэтажного здания. В этот момент бетонная плита не выдержала их веса и обрушилась. В результате инцидента 60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались. Второй 46-летний мужчина получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

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Следователи проводят оперативные мероприятия, выясняют обстоятельства гибели людей. В ходе расследования они установят, в каком состоянии находилась бетонная плита балкона. Расследование дела держит на контроле руководитель СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

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