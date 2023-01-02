Происшествия 02 января 2023, 07:46 СК возбудил дело против сбившего ребенка водителя в Ленобласти СК РФ возбудил дело в отношении сбившего ребенка водителя в Ленобласти РИА «Новости»

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Дело в отношении водителя, который сбил насмерть ребенка в городе Кировске Ленинградской области, возбудил Следственный комитет России. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По данным следствия, утром 1 января пьяный 26-летний водитель, управляя автомобилем каршеринга Kia Rio, на улице Новой не справился с управлением и выехал на газон. Он сбил троих пешеходов: мать с двумя детьми 2017 и 2019 годов рождения. Один ребенок получил травмы, от которых скончался.

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По факту ДТП возбудили уголовное дело, водителя задержали. Следствие подготовило в суд ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения — заключение под стражу.

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Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил СУ СКР по Ленинградской области представить доклад об установленных обстоятельствах аварии и проведенных следственных действиях.

Вечером 1 января две иномарки столкнулись в Петербурге, шесть человек получили травмы.