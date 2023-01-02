Происшествия 02 января 2023, 02:58 Две иномарки столкнулись в Петербурге, шесть человек получили травмы Автомобиль Volkswagen в Петербурге столкнулся с Skoda, шесть человек пострадали РИА «Новости»

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На юго-востоке Петербурга вечером 1 января произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Октябрьской набережной, 70. Автомобиль каршеринга Volkswagen вылетел на встречную полосу и столкнулся с Skoda. Медики госпитализировали 81-летнюю пенсионерку в тяжелом состоянии.

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Молодой человек и две женщины попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации.

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По предварительной информации, виновным в ДТП был водитель каршеринга. Мужчина находился за рулем в пьяном виде. Ранее сообщалось о гибели пассажирки Renault в аварии в Ивановской области, пять человек с травмами попали в медучреждение.