СК возбудил дело после взрыва страйкбольной гранаты в хореографическом училище в Москве

После происшествия в Московском хореографическом училище, куда 14-летний подросток пронес страйкбольную гранату и кинул в шкаф, в результате чего пострадал другой мальчик, завели уголовное дело. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Москве.

Днем в понедельник, 5 апреля, подросток пронес в раздевалку училища светошумовое устройство для игры в страйкбол. По данным следствия, подросток, действуя из хулиганских побуждений, кинул страйкбольную гранату в металлический шкаф. В результате пострадал 11-летний мальчик, которого доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает, ему оказывают необходимую помощь.

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка СК Мария Карьгина.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках уголовного дела в ближайшее время будут допрошены сотрудники учебной организации, подросток и его родители. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения на предмет халатности», — сообщили в СК.

Накануне сообщалось, что в Московском хореографическом училище взорвалась пиротехника.