Мальчик пострадал при взрыве пиротехники в Московском хореографическом училище

СМИ сообщили о взрыве в Московском государственном хореографическом училище, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. В МЧС рассказали «360», что в здании сработала пожарная сигнализация, но возгорания не обнаружили.

Сотрудники МЧС в понедельник выехали по адресу улица Нагатинская, дом 1, после срабатывания сигнализации. В этом здании расположено Московское хореографическое училище имени Лавровского. По прибытии на место спасатели не обнаружили признаков возгорания и никаких работ не проводили. Информацию о взрыве в МЧС не подтвердили.

Прокуратура Москвы сообщила о начале проверки в связи с произошедшим. По предварительным данным, 14-летний мальчик пронес в училище пиротехническое изделие, которое сработало в раздевалке. В результате пострадал другой ребенок, которому потребовалась помощь врачей. О его состоянии не уточняется.

О том, что в училище произошел взрыв, ранее сообщил Telegram-канал Baza. Сообщалось, что взрыв произошел в раздевалке, где пострадал 11-летний школьник. На место прибыли сотрудники полиции и скорой.