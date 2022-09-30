Российская артиллерия подавила обстрел ВСУ Энергодара и Запорожской АЭС | 360°

Все новости

Общество

30 сентября 2022, 16:05

Путин призвал к консолидации всего общества

Подмосковье

30 сентября 2022, 16:04

Количество жалоб на чистоту и порядок в Подмосковье снизилось на 10 тысяч за месяц

Реклама

Мир

30 сентября 2022, 15:58

Путин сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из «Нагорной проповеди» Христа

Власть

30 сентября 2022, 15:54

Путин назвал доллар бесполезным в условиях энергетического и продовольственного кризисов

Важное

30 сентября 2022, 15:50

Англосаксы приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры — Путин

Власть

30 сентября 2022, 15:42

Путин сравнил распространяемую в мире русофобию с расизмом

Власть

30 сентября 2022, 15:41

Путин: Запад делает все ради сохранения неоколониальной системы

Подмосковье

30 сентября 2022, 15:41

Третий этаж лицея в Дедовске отремонтируют в октябре

Мир

30 сентября 2022, 15:36

Пентагон открывает в Европе новый командный пункт. Американцы хотят возглавить штаб ВСУ

Спецоперация

30 сентября 2022, 14:34

Российская артиллерия подавила обстрел ВСУ Энергодара и Запорожской АЭС

Минобороны России сообщило о подавлении обстрела ВСУ Запорожской АЭС

Читать 360tv в

Украинские власти предприняли очередную попытку нанести удар по Запорожской атомной электростанции ради усиления риска техногенной катастрофы. Российская артиллерия ответным огнем подавила все попытки противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Украинские боевики, отметили в ведомстве, вели стрельбу по жилым кварталам Энергодара и прилегающей к АЭС территории из города Никополь в Днепропетровской области.

Реклама

«Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка в норме», — заявили в министерстве.

Реклама

Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские боевики сбросили на территорию атомной электростанции беспилотник. Он подчеркнул, что дрон не попал в реактор. На месте возник пожар, который оперативно потушили.

На Запорожской АЭС до сих пор находятся два представителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов отметил, что агентство убедилось в том, что обстрелы АЭС ведут именно украинские боевики. В публичных докладах эксперты не указывают этих фактов из-за давления США.

Минобороны РФ

АЭС

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама