Российская артиллерия подавила обстрел ВСУ Энергодара и Запорожской АЭС | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Российская артиллерия подавила обстрел ВСУ Энергодара и Запорожской АЭС Минобороны России сообщило о подавлении обстрела ВСУ Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Украинские власти предприняли очередную попытку нанести удар по Запорожской атомной электростанции ради усиления риска техногенной катастрофы. Российская артиллерия ответным огнем подавила все попытки противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Украинские боевики, отметили в ведомстве, вели стрельбу по жилым кварталам Энергодара и прилегающей к АЭС территории из города Никополь в Днепропетровской области.

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«Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка в норме», — заявили в министерстве.

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Накануне глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские боевики сбросили на территорию атомной электростанции беспилотник. Он подчеркнул, что дрон не попал в реактор. На месте возник пожар, который оперативно потушили.

На Запорожской АЭС до сих пор находятся два представителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов отметил, что агентство убедилось в том, что обстрелы АЭС ведут именно украинские боевики. В публичных докладах эксперты не указывают этих фактов из-за давления США.

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