СК возбудил дело из-за массового отравления детей в Буйнакске

Следователи завели уголовное дело по факту массового отравления детей в дагестанском Буйнакске. В больницах находятся 61 ребенок и десять взрослых.

Дело открыто по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщили в пресс-службе СУ СК по Дагестану.

СК придерживается версии, что люди могли отравиться из-за загрязненной питьевой воды. Проводятся следственные действия в отношении людей, которые отвечают за работу водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений. Роспотребнадзор республики забрал образцы воды для экспертизы.

Мэр города также озвучил и другую возможную версию произошедшего. Мамы детей считают, что те могли отравиться продуктами из подарочных наборов. Например, мандаринами или соками.

Отравившиеся дети от двух до 16 лет стали поступать в больницы Буйнакска в период с 9 по 12 января. Состояние 71 госпитализированного человека оценивается врачами как средней тяжести. У больных есть температура, тошнота, рвота и другие симптомы отравления.