СК России показал место падения Ан-2, который неделю искали в Якутии

Следственный комитет России обнародовал кадры с места крушения самолета Ан-2 в Якутии. Вокруг все выгорело.

На снимках видно, что от самолета остался только остов. При этом сам корпус разлетелся на обломки. Часть из них, скорее всего, горели.

Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России уточнили, что по факту аварии уже возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Крушение произошло 21 июня. Самолет совершал перелет между Ус-Хатыном (Якутск) и Вертикальным (Кобяйский район). В назначенное время он не прибыл в конечную точку маршрута. Обломки нашли только 1 июля. Все это время шли поиски.

На борту самолета были два члена экипажа и один пассажир — Павел Кривошапкин, который обнаружился выжившим. Мужчина сказал, что все эти 10 дней жил в лесу.