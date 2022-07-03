СК РФ возбудил дело по факту пожара в частной клинике на севере Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пациентки в пожаре в частной клинике на севере Москвы. Об этом столичный СК написал в Telegram-канале.

Пожар произошел в частной наркологической клинике на проезде Черского. Погибла пациентка, трое мужчин пострадали, их госпитализировали. Горело административное здание, огонь охватил около 50 квадратных метров.

По данным МЧС, восемь человек удалось спасти. Огонь ликвидирован. Столичная прокуратура сообщила, что по предварительной версии пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

«По результатам доследственной проверки столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщил Следственный комитет.