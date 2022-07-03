Пациентка погибла при пожаре в наркоклинике на севере Москвы
Прокуратура Москвы: при пожаре в частной клинике на проезде Черского погибла пациентка
Пожар произошел в частной наркологической клинике в Москве на проезде Черского. Погибла пациентка, еще трое мужчин пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.
Пожар произошел в частной клинике на проезде Черского, 13. В результате погибла пациентка 1974 года рождения. По предварительным данным, пострадали еще трое мужчин: 1976, 1964 и 1972 года рождения. Их госпитализировали.
Обстоятельства и причины пожара выясняются. Бутырская межрайонная прокуратура начала проверку. По итогам примут процессуальное решение.
По данным источника ТАСС, пожар произошел на первом этаже здания. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Горело оборудование и внутренняя отделка. В момент пожара внутри находились девять пациентов. Один погиб, шестерых спасли через окна, двоих эвакуировали пожарные. После осмотра медики признали трех человек пострадавшими. Их забрали в больницу. В МЧС сообщили, что в 00:43 пожар потушили.