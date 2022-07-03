Пациентка погибла при пожаре в наркоклинике на севере Москвы

Пожар произошел в частной наркологической клинике в Москве на проезде Черского. Погибла пациентка, еще трое мужчин пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

Пожар произошел в частной клинике на проезде Черского, 13. В результате погибла пациентка 1974 года рождения. По предварительным данным, пострадали еще трое мужчин: 1976, 1964 и 1972 года рождения. Их госпитализировали.

Обстоятельства и причины пожара выясняются. Бутырская межрайонная прокуратура начала проверку. По итогам примут процессуальное решение.

Источник фото: Теlеgrаm-канал прокуратуры Москвы

По данным источника ТАСС, пожар произошел на первом этаже здания. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Горело оборудование и внутренняя отделка. В момент пожара внутри находились девять пациентов. Один погиб, шестерых спасли через окна, двоих эвакуировали пожарные. После осмотра медики признали трех человек пострадавшими. Их забрали в больницу. В МЧС сообщили, что в 00:43 пожар потушили.