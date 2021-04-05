СК РФ возбудил дело о гибели ребенка под обстрелом ВСУ в Донбассе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК сообщил ТАСС.

Согласно данным следствия, ВСУ 2 апреля в нарушение режима перемирия провели обстрел территории Донбасса. Киевские силовики проводили атаку с применением тяжелых вооружений и беспилотников. Под огонь попали в том числе гражданские объекты в поселке Александровском в самопровозглашенной ДНР. В результате разрыва боеприпаса во дворе дома на Дорожной улице погиб пятилетний мальчик. Также при обстреле пострадала его бабушка.

На следующий день, 3 апреля, при обстреле со стороны ВСУ в ЛНР пострадал 46-летний житель села Николаевка. По данным фактам СК РФ возбудил дело по статье о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что вероятность прекращения конфликта в Донбассе крайне мала. По его словам, ДНР и ЛНР делают все возможное для того, чтобы конфликт был разрешен политическим способом, но Киев настроен в ином направлении.