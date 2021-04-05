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    05 апреля 2021, 12:26

    Пушилин допустил полномасштабную атаку Украины на Донбасс

    Наза Салех Захи

    Вероятность того, что конфликт в Донбассе можно остановить, крайне мала. Такой вывод сделал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин допустил полномасштабную атаку Украины на Донбасс

    «Судя из действий Киева, такой шанс крайне мал. ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, ДНР видит только ложь, манипуляции со стороны Украины. Судя по такому развитию событий, шанс урегулировать военный конфликт мал и даже «равен нулю».

    Пушилин отметил, что от украинских властей можно ожидать чего угодно. В таком режиме ДНР существует уже семь лет. Между тем самопровозглашенная Донецкая народная республика разрабатывает варианты на случай обострения обстановки.

    Военный конфликт длится на Украине с 2014 года. В начале того года некоторые части Донецкой и Луганской область заявили о своей независимости. После этого начались столкновение с украинскими военными.