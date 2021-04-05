Пушилин допустил полномасштабную атаку Украины на Донбасс

Вероятность того, что конфликт в Донбассе можно остановить, крайне мала. Такой вывод сделал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

«Судя из действий Киева, такой шанс крайне мал. ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ДНР видит только ложь, манипуляции со стороны Украины. Судя по такому развитию событий, шанс урегулировать военный конфликт мал и даже «равен нулю».

Пушилин отметил, что от украинских властей можно ожидать чего угодно. В таком режиме ДНР существует уже семь лет. Между тем самопровозглашенная Донецкая народная республика разрабатывает варианты на случай обострения обстановки.

Военный конфликт длится на Украине с 2014 года. В начале того года некоторые части Донецкой и Луганской область заявили о своей независимости. После этого начались столкновение с украинскими военными.