СК проверит нападение медведя на дрессировщика и его сына в Реутове
Проверочные мероприятия о причинении вреда здоровью по неосторожности организовали сотрудники отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области, сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службе регионального ведомства.
Как удалось выяснить, медведь снял намордник на лице, прижал к себе лапой ребенка и укусил его за голову. Отец, ставший свидетелем случившегося, отогнал животное от сына, получив при этом царапины на руках.
10-летнему мальчику зашили раны в больнице. Медики назвали травмы и дрессировщика, и его сына незначительными. Их здоровью ничто не угрожает.
Медведь напал на мужчину и ребенка 1 октября на территории цирка-шапито, когда дрессировщик вел его в клетку после представления. Директор цирка заметил, что животное не было голодным — всех питомцев хорошо кормят. Обычно косолапый и его собратья ведут себя спокойно, выполняя все команды дрессировщика.