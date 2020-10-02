СК проверит нападение медведя на дрессировщика и его сына в Реутове

Следователи начали доследственную проверку после нападения медведя на дрессировщика и его сына в Реутове. Выяснилось, что зверь изначально был в наморднике, но стащил его лапой.

Проверочные мероприятия о причинении вреда здоровью по неосторожности организовали сотрудники отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области, сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службе регионального ведомства.

Как удалось выяснить, медведь снял намордник на лице, прижал к себе лапой ребенка и укусил его за голову. Отец, ставший свидетелем случившегося, отогнал животное от сына, получив при этом царапины на руках.

10-летнему мальчику зашили раны в больнице. Медики назвали травмы и дрессировщика, и его сына незначительными. Их здоровью ничто не угрожает.

Медведь напал на мужчину и ребенка 1 октября на территории цирка-шапито, когда дрессировщик вел его в клетку после представления. Директор цирка заметил, что животное не было голодным — всех питомцев хорошо кормят. Обычно косолапый и его собратья ведут себя спокойно, выполняя все команды дрессировщика.