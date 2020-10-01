Медведь в цирке напал на дрессировщика и его сына

В Подмосковье медведь после выступления поцарапал дрессировщика и его сына. Сейчас потерпевшие в травмпункте. Представитель МВД сообщил «360», что травмы у мужчины и ребенка незначительные.

Инцидент произошел в цирке-шапито в «Реутов-парке» на Носовихинском шоссе. Как рассказала «360» гендиректор цирка Оксана Кудзинова, все произошло после выступления, когда дрессировщик вел медведя в вольер.

«Дрессировщик вел медведя из клетки в вольер, а ребенок рядом был. Это сын его. Просто махнул лапой и все — ничего сверхъестественного не произошло, царапина и все», — объяснила Кудзинова. Она отметила, что медведь ударил ребенка в лоб, но рана незначительная.

Представление к этому времени уже закончилось. Женщина добавила, что территория в цирке вся огорожена, а происшествие случилось на улице, с обратной стороны цирка, куда нет доступа для посетителей.

Сейчас мужчина и ребенок уехали в медпункт, обработать полученную рану. При этом Кудзинова опровергла сообщения СМИ о травмах взрослого.

Представитель МВД подтвердил «360» произошедшее. Однако, как утверждают правоохранители, мужчина тоже пострадал. При этом в ведомстве отметили, что травмы и у ребенка, и у его отца незначительные.