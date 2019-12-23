Обыски прошли в центральном аппарате и подразделениях ФТС

В ведомстве подтвердили, что следователи пришли в Главное управление таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также Внуковской и Домодедовской таможен.

«В отношении отдельных сотрудников проводятся следственные действия. В настоящее время другой информацией ФТС России не располагает», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что следователи пришли в центральный офис Федеральной таможенной службы и ее подразделения. По данным Рен ТВ, следственные мероприятия связаны с возбужденным уголовным делом о мошенничестве.

РБК со ссылкой на свой источник в СК сообщил, что сотрудники ФТС занимались тем, что переквалифицировали уголовные дела в административные против пассажиров, которые незаконно перевозили валюту. В данный момент следователи устанавливают причастных к этим действиям сотрудников ведомства.