СК показал кадры места смертельного ДТП с автобусом под Ульяновском

Сотрудник СК РФ по Ульяновской области проводят осмотр места ДТП, жертвами которого стали 16 человек. Туда выехали следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты регионального ведомства.

Кадры работы следственных органов на месте происшествия показал СК РФ.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано в сообщении ведомства в Telegram.

ДТП произошло в воскресенье, 21 августа. На участке трассы «М5-Урал» столкнулись микроавтобус «Mercedes» и две грузовых машины. Предварительно установлено, что водитель грузовика вовремя не затормозил и врезался в микроавтобус. После столкновения микроавтобус зажало между двумя грузовиками.

СК РФ по региону завел уголовное дело по факту смертельного ДТП. Позже УМВД России по региону заявило о возбуждении второго уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сообщалось, что среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Киргизии и двое — россияне.