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    21 августа 2022, 20:37

    Второе уголовное дело завели после ДТП с автобусом под Ульяновском

    Дарья Бунякова

    Следователи завели второе уголовное дело после смертельной аварии в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом заявило УМВД России по региону.

    Второе уголовное дело завели после ДТП с автобусом под Ульяновском

    «Следственной группой ОМВД России по Николаевскому району Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“», — привел сообщение ведомства ТАСС.

    Ранее уголовное дело по факту ДТП завел СУ СКР по региону. Как уточнил источник агентства в экстренных службах, в результате аварии погибли 14 жителей Киргизии и двое россиян.

    «По уточненным данным, установлено, что среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Киргизии и двое — россияне. По предварительным данным, их маршрут проходил через территорию Казахстана», — сказал собеседник.

    Авария произошла днем в воскресенье, 21 августа. Предварительно правоохранители установили, что водитель грузовика вовремя не затормозил и врезался в микроавтобус. Стоявшая машина ожидала своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. После столкновения микроавтобус зажало между двумя грузовиками.