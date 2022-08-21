Второе уголовное дело завели после ДТП с автобусом под Ульяновском

Следователи завели второе уголовное дело после смертельной аварии в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом заявило УМВД России по региону.

«Следственной группой ОМВД России по Николаевскому району Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“», — привел сообщение ведомства ТАСС.

Ранее уголовное дело по факту ДТП завел СУ СКР по региону. Как уточнил источник агентства в экстренных службах, в результате аварии погибли 14 жителей Киргизии и двое россиян.

«По уточненным данным, установлено, что среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Киргизии и двое — россияне. По предварительным данным, их маршрут проходил через территорию Казахстана», — сказал собеседник.

Авария произошла днем в воскресенье, 21 августа. Предварительно правоохранители установили, что водитель грузовика вовремя не затормозил и врезался в микроавтобус. Стоявшая машина ожидала своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. После столкновения микроавтобус зажало между двумя грузовиками.