Происшествия 19 ноября 2023, 13:23 СК подтвердил гибель людей после падения дерева на машину в Новокузнецке СК возбудил уголовное дело после падения дерева на машину в Новокузнецке СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих людей при падении дерева на машину в Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

Тела 58-летнего мужчины и 60-летней женщины обнаружили в авто около многоквартирного дома в Заводском районе города.

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«В момент произошедшего в салоне автомобиля также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина», — уточнили в ведомстве.

Двоих пенсионеров доставили в больницу. Уголовное дело возбудили по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». На месте происшествия продолжают работу специалисты.

Сильный ураган обрушился на Новокузнецк 19 ноября. Ураганный ветер вырывал с корнями деревья, валил остановки и срывал крыши домов. Жителей просили закрыть окна и форточки, убрать с балконов вещи. Ранее в городе на женщину из-за непогоды упал рекламный баннер. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.