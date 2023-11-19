19 ноября 2023, 11:32
Появились данные о состоянии жительницы Новокузнецка, на которую упала вывеска
Жительницу Новокузнецка госпитализировали после падения на нее баннера
Жительницу Новокузнецка, на которую упал рекламный баннер, госпитализировали. Она получила компрессионные травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф Кузбасса.
«Женщина, 59 лет, состояние средней степени тяжести», — уточнил собеседник агентства.
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Вывеску сорвало ураганным ветром с торгового центра «Сити Молл». Прохожие помогли поднять тяжелый баннер и вызвали скорую помощь.
Мощный ураган в Новокузнецке повалил много деревьев, остановки, срывал крыши домов. Порывы ветра достигали 38 метров в секунду. Оказалась повреждена линия электропередачи, в результате чего город лишился электричества. Остановилась работа котельных и объектов водоснабжения, в городе ввели режим повышенной готовности.
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил о формировании волонтерского штаба по устранению последствий стихии. Он пояснил, что коммунальные службы оперативно работают, но сил на одновременное устранение всех аварий не хватает.
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