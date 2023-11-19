Происшествия 19 ноября 2023, 11:32 Появились данные о состоянии жительницы Новокузнецка, на которую упала вывеска Жительницу Новокузнецка госпитализировали после падения на нее баннера

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Жительницу Новокузнецка, на которую упал рекламный баннер, госпитализировали. Она получила компрессионные травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф Кузбасса.

«Женщина, 59 лет, состояние средней степени тяжести», — уточнил собеседник агентства.

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Вывеску сорвало ураганным ветром с торгового центра «Сити Молл». Прохожие помогли поднять тяжелый баннер и вызвали скорую помощь.

Мощный ураган в Новокузнецке повалил много деревьев, остановки, срывал крыши домов. Порывы ветра достигали 38 метров в секунду. Оказалась повреждена линия электропередачи, в результате чего город лишился электричества. Остановилась работа котельных и объектов водоснабжения, в городе ввели режим повышенной готовности.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил о формировании волонтерского штаба по устранению последствий стихии. Он пояснил, что коммунальные службы оперативно работают, но сил на одновременное устранение всех аварий не хватает.