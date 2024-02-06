Происшествия 06 февраля 2024, 14:33 СК назвал предварительную причину пожара на Никольской улице в Москве СК: сварочные работы могли стать причиной пожара на Никольской улице в Москве

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Причиной пожара в реконструируемом историческом здании на Никольской улице в Москве могли стать сварочные работы. Предварительную версию озвучила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Огонь охватил четырехэтажную постройку по адресу Никольская улица, дом 4/5, около 11:20. Очевидцы сообщили о густом черном дыме, идущем от здания около выхода из станции метро «Площадь Революции».

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Очаг удалось локализовать спустя час на площади в 150 квадратных метров, а еще через час пожар потушили полностью. Информация о пострадавших не поступала.

Расследованием обстоятельств происшествия займется Тверская межрайонная прокуратура.

Из-за пожара временно перекрывали движение по Богоявленскому переулку, однако к настоящему моменту его восстановили.