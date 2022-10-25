СК начал расследование подрыва железнодорожных путей в Брянской области | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 12:18 СК начал расследование подрыва железнодорожных путей в Брянской области Следователи СК РФ будут расследовать факт подрыва железнодорожных путей под Брянском РИА "Новости"

Читать 360tv в

Следователи зафиксируют и начнут расследовать факт подрыва железнодорожных путей в Брянской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что взрывное устройство сработало на железнодорожном перегоне между городами Новозыбков и Злынка. Повреждены железнодорожные пути, пострадавших среди мирного населения нет.

Реклама

В Следкоме подчеркнули, что личности причастных к преступлению установят и привлекут к уголовной ответственности.

Реклама

Вечером в понедельник, 24 октября, о срабатывании неизвестного взрывного устройства на железнодорожном перегоне сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек получил ранения в результате наезда комбайна на мину в регионе, написал RT.