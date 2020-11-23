СК начал проверку после падения девочки из окна жилого дома в Томске

Шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже в Томске. Ребенок получил травмы, поэтому сейчас ему оказывают помощь медики. Следователи уже приступили к проверке.

«Проводится проверка по факту падения малолетней девочки с балкона жилого дома в Томске», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Предварительно следователи выяснили, что ребенок выпал с балкона квартиры на четвертом этаже вечером 21 ноября. Пятиэтажный жилой дом расположен в Ленинском районе города. Девочка приземлилась в сугроб и получила травмы. Пострадавшую отвезли в больницу для оказания необходимой помощи. Ребенок проживал с материю, которой вечером не было дома.

Падение девочки попало на камеры наблюдения. На кадрах видно, как ребенок падает в сугроб, а затем встает и, хромая, уходит.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали в рамках доследственной проверки. По результатам работы примут процессуальное решение.