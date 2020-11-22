Из окна квартиры на четвертом этаже в Томске выпала шестилетняя девочка. Она встала, отряхнулась и пошла домой.

Падение ребенка попало на видео — происшествие засняли камеры наблюдения. Девочка приземлилась прямо в сугроб, видимо, это ее и спасло. Она немного полежала в снегу, потом поднялась и, хромая, пошла домой.

Позднее родители обнаружили у ребенка переломы, сейчас его госпитализировали. Полиция проверит все обстоятельства произошедшего.

В Петербурге арестовали мужчину, который выбросил ребенка своей знакомой из окна квартиры на третьем этаже вечером 20 ноября. 13-летний мальчик выжил, но получил множественные переломы, в том числе позвоночника. Также у него сломаны оба поперечных отростка позвоночника и таз. Ребенок является инвалидом из-за психического заболевания. Его госпитализировали и оказали своевременную помощь, сейчас состояние подростка оценивается как стабильное.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство» против 34-летнего подозреваемого.