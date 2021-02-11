СК начал проверку после отравления пяти рабочих в Подмосковье

Следственный комитет начал проверку по факту отравления угарным газом пяти рабочих. Тела погибших были найдены 11 февраля в бытовке на строительной площадке.

Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Смерть могла наступить в результате отравления угарным газом. Следственным отделом по Солнечногорску незамедлительно организованы проверочные мероприятия, на место выехала следственно-оперативная группа», — рассказала Врадий.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Для определения причин смерти назначат судебно-медицинские экспертизы.

Солнечногорская прокуратура также начала проверку, по завершении которой ответственным лицам дадут правовую оценку.

Ранее в СМИ появилась информация, что пятерых приезжих из Марий Эл обнаружили мертвыми в бытовках в Солнечногорском городском округе Подмосковья. В региональном управлении МЧС сообщили «360», что пожара в бытовках не было. В областной прокуратуре начали проверку.