СМИ: пять человек обнаружили мертвыми в бытовках в Солнечногорске

Пятерых приезжих из Марий Эл обнаружили мертвыми в бытовках в Солнечногорском городском округе Подмосковья. Предположительно, они умерли из-за отравления угарным газом или алкоголем.

Правоохранители в четверг обнаружили тела пяти человек в строительной бытовке в деревне Болкашино. По данным от источника, все погибшие ранее прибыли в Подмосковье из Марий Эл, сообщил «Интерфакс». Собеседник агентства не исключил, что приезжие могли погибнуть из-за отравления суррогатным алкоголем.

По другой версии, причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. На месте происшествия работают следователи, обстоятельства выясняются.

В региональном управлении МЧС сообщили «360», что пожара в бытовках не было. В областной прокуратуре начали проверку.

Прокуратура Московской области ранее сообщила о смерти трех человек, которые отравились газом в Щелкове. Среди погибших — один ребенок, еще один человек пострадал, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.