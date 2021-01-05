СК начал проверку после отравления людей угарным газом в Саратове

Шесть человек, среди которых четверо детей, попали в больницу с отравлением угарным газом в Саратове. Следователи проводят проверку.

Инцидент произошел вечером, 4 января, в квартире жилого дома по 5-му Динамовскому проезду, говорится на сайте регионального управления СК России.

По версии следствия, в квартире во время купания детей на кухне работала газовая колонка. Позднее женщины 32 и 25 лет почувствовали ухудшение самочувствия. Хозяйка квартиры вызвала скорую помощь.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавших, среди которых четверо детей, одному из которых 13 лет, двоим по пять лет, одному 10 месяцев, «с подозрением на отравление продуктами горения», пишет RT.

Женщинам и детям была оказана необходимая помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнило ИА НСН.

Накануне стало известно о том, что мужчина не выдержал плача своей полуторагодовалой дочери и убил ее. ЧП произошло в Бахчисарае. Тело ребенка нашли в одном из домов города. СК завел дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии». Следователи готовятся предъявить обвинение.