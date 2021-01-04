Житель Крыма убил полуторагодовалую дочь из-за плача

Днем 3 января в правоохранительные органы сообщили, что в одном из домов Бахчисарая нашли тело маленькой девочки. Следователи и криминалисты осмотрели место ее гибели и не обнаружили внешних признаки насильственной смерти.

Результаты медицинской экспертизы показали, что девочка умерла от удушья. В убийстве признался ее отец — он пришел с повинной. Следователи установили, что накануне он избивал дочь. Плач вывел 23-летнего мужчину из себя, и он убил ребенка.

Задержанный житель Бахчисарая злоупотреблял алкоголем и постоянно бил дочь и жену. Чтобы избежать возмездия, он придумал версию, что девочка отравилась угарным газом из-за неисправной печки. Подозреваемый угрозами заставил супругу подтвердить это.

СК завел дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии». Следователи готовятся предъявить обвинение.