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    04 января 2021, 12:42

    Житель Крыма убил полуторагодовалую дочь из-за плача

    Андрей Иванов

    Мужчина не выдержал плача своей полуторагодовалой дочери и убил ее. ЧП произошло в Бахчисарае. Тело ребенка нашли в одном из домов города. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России.
    Житель Крыма убил полуторагодовалую дочь из-за плача

    Днем 3 января в правоохранительные органы сообщили, что в одном из домов Бахчисарая нашли тело маленькой девочки. Следователи и криминалисты осмотрели место ее гибели и не обнаружили внешних признаки насильственной смерти.

    Результаты медицинской экспертизы показали, что девочка умерла от удушья. В убийстве признался ее отец — он пришел с повинной. Следователи установили, что накануне он избивал дочь. Плач вывел 23-летнего мужчину из себя, и он убил ребенка.

    Задержанный житель Бахчисарая злоупотреблял алкоголем и постоянно бил дочь и жену. Чтобы избежать возмездия, он придумал версию, что девочка отравилась угарным газом из-за неисправной печки. Подозреваемый угрозами заставил супругу подтвердить это.

    СК завел дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии». Следователи готовятся предъявить обвинение.