СК начал проверку обстоятельств ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Следователи проверяют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

«Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего.

По информации следствия, ДТП произошло в утреннее время 3 октября на трассе Хабаровск — Лидога —Ванино — Комсомольск-на-Амуре. По предварительным данным, в результате случившегося пострадали восемь человек, они госпитализированы в медицинское учреждение, уточнила пресс-служба регионального СК.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД сообщал о 12 пострадавших. В автобусе на момент происшествия находилось 30 человек, отмечало агентство.