В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали более 10 человек

ДТП с участием автобуса произошло в Хабаровском крае. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

«В результате ДТП, предварительно, в скорую помощь обратились 12 человек, всех увезли в ЦРБ села Троицкое», — привело агентство слова своего собеседника.

В автобусе на момент происшествия находилось 30 человек. Он двигался по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. По предварительной информации УГИБДД, водитель не справился с управлением и автобус съехал в кювет. После этого он перевернулся.

Авария с участием спорткара произошла в ночь на 2 октября на улице Нижние Мневники, в районе дома 62А. На видео, которое опубликовал с места ДТП столичный дептранс, видно, что машина на высокой скорости врезается в отбойник, подлетает в воздух, загорается и распадается на части. В результате погиб только водитель, больше в салоне никого не было.