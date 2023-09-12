Происшествия 12 сентября 2023, 17:52 «Ситуация все более трагичная». В Ливии допустили, что число жертв наводнения достигнет 10 000 Минздрав Ливии заявил, что прогнозирует до 10 тысяч жертв наводнения Unsplash

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Количество жертв наводнения в Ливии может увеличиться до 10 тысяч. Об этом со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны сообщил телеканал Al Hadath.

При этом число пропавших без вести при разгуле стихии может достигнуть сотен тысяч, заметили в ведомстве.

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«Минздрав Ливии ожидает, что число жертв стихийного бедствия на востоке возрастет до 10 тысяч. <…> Ситуация в городе Дерна становится все более трагичной». Окончательной статистики по числу жертв нет», — заявил глава министерства Осман Абдель Джалиль.

Циклон «Даниэль» на северо-востоке Ливии обрушился на города на побережье Средиземного моря, где начались сильнейшие дожди с грозами. Многие жилые дома, больницы и другие важные социальные объекты затопило. Сильнее всего стихия разошлась в городе Дерна.

Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца заявляла, что число пропавших без вести в Ливии достигло 10 тысяч человек.