Происшествия 20 апреля 2024, 10:48 Ситуация с паводком в Орске начала улучшаться Правительство Оренбургской области: ситуация с паводком в Орске нормализуется Andrey Titov/Business Online / Global Look Press

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Орск начал приходить в себя после паводка. Но более 1700 домов еще остаются затопленными, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«В Орске ситуация постепенно нормализуется. Подтопленными остаются 1714 жилых домов с приусадебными участками», — уточнили власти.

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В администрации добавили, что из зоны подтопления эвакуировали 2557 человек, включая 801 ребенка.

На утро 20 апреля в Оренбурге уровень реки Урал снизился до 10 метров 17 сантиметров. За минувшие 24 часа удалось освободить от воды 1 117 жилых домов и 1 651 приусадебный участок в 22 населенных пунктах семи муниципалитетов.

Ранее в Оренбурге полностью затопило конноспортивный клуб Grand Prestige и ипподром. По словам представителя клуба Ольги Захаровой, всех лошадей удалось спасти.