Происшествия 17 апреля 2024, 11:28 Ситуация с паводком в Белозерском округе в Курганской области стала критической Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

В Белозерском округе Курганской области сложилась критическая ситуация в связи с паводком — жителям следует немедленно эвакуироваться. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Уважаемые жители Белозерского округа, ситуация с паводком критическая. Объемы воды, которые движутся в направлении вашего округа, колоссальны. Отставьте в сторону ваши рассуждения „затопит — не затопит“ — сейчас не время строить версии и делать прогнозы», — процитировало заявление РИА «Новости».

По данным властей региона, уровень воды в районе Кургана стремительно приближается к отметке девять метров. За два часа уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос еще на 11 см и достиг 894 сантиметров. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа также нужно срочно эвакуироваться. В районе Кетово к 10:00 уровень воды превысил 10 метров. Ночью оттуда уже эвакуировали жителей более 40 улиц.

Людей призвали забирать с собой детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных, документы и ценные вещи и уезжать, не дожидаясь, пока вода подойдет к дому. Жителям напомнили адреса пунктов временного размещения. Отмечается, что правоохранители охраняют подтопляемые территории от мародеров.

Ранее жительница Кургана назвала «360» самые подтопленные территории.