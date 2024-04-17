Эксклюзив 17 апреля 2024, 10:59 «Проехать уже нельзя». Жительница Кургана назвала самые подтопленные районы Жительница Кургана: паводок затопил шоссе Тюнина, районы Глинки и Малое Чаусово РИА «Новости»

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Река Тобол в окрестностях Кургана поднялась выше опасного уровня, власти призвали не медлить с эвакуацией. Жительница пригородного поселка Теплый Стан рассказала «360», что вода продолжила прибывать и в некоторые районы уже не проехать.

«Вода поднимается. От шоссе Тюнина до Керамзитного люди проезжают, там, говорят, немного осталось. Если вода еще на метр поднимется, затопит», — сказала она.

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Сильней остальных от паводка пострадали шоссе Тюнина, вся пойма реки Тобол, район Малое Чаусово и микрорайон Глинки. Женщина заявила, что некоторые участки ушли под воду за считаные часы.

«Вчера я проехала по поселку Глинки. Сегодня его затопило, и проехать уже нельзя. Улицу Титова затопило. Вода поднялась на метр, и люди утром могли выйти только в воду», — рассказала местная жительница.

К утру 17 апреля река Тобол поднялась до 865 сантиметров. В микрорайоне Тополя объявили срочную эвакуацию. Из села Кетово за ночь спасли жителей почти 50 улиц.