Происшествия 22 мая 2023, 12:02 Системы ПВО засекли неопознанную цель над Архангельской областью Mash: сигнал «Режим» объявили в Архангельской области из-за неопознанной цели в небе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Системы противовоздушной обороны зафиксировали неопознанную цель в небе над Архангельской областью. Из-за этого в регионе объявили сигнал «Режим», сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов, объект заметили вблизи аэропорта Талаги, закрытого на реконструкцию. Цель двигалась со скоростью 80 километров в час на высоте 1800 метров.

Реклама

Все рейсы перевели в аэропорт Васьково. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты без ограничений, написал Mash.

Неопознанный объект вскоре исчез с радаров. После того как цель пропала, сигнал «Режим» отменили. Такой сигнал подают органы противовоздушной обороны при обнаружении объекта-нарушителя. «Режим» обозначает, что ПВО требует прекратить нарушать российское пространство в небе.

Ранее инженеры Обуховского завода разработали плату для дронов, способную обманывать ПВО врага. Благодаря ей БПЛА может послать ложный сигнал и выдать себя за другой объект, например за пассажирский самолет.