22 мая 2023, 00:02
Российские инженеры разработали плату для дронов, способную обманывать ПВО врага
Инженеры Обуховского завода разработали плату для БПЛА, способную обманывать ПВО врага
Российские инженеры создали специальную плату для беспилотников, которая может обмануть системы ПВО противника, подавая ложный сигнал. Об этом в эфире «Военной приемки» телеканала «Звезда» рассказал руководитель направления по тематике БПЛА Обуховского завода Егор Щербаков.
«Он посылает ложный трек с различными смещениями и представляется, например, как Airbus американский, который летит на посадку, чтобы его на всякий случай кто-нибудь не сбил», — пояснил Щербаков.
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Также плата обеспечивает узнаваемость по системе «свой-чужой», российским системам ПВО устройство передает сигнал, что БПЛА «свой».
На международной выставке HeliRussia в Москве показали охранный БПЛА, который может доставлять на себе боевые FPV-дроны. «Адмирал» будет сбрасывать боевые FPV-дроны, которые дальше продолжат выполнение своих задач.
Беспилотники
Россия
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