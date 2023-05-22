Технологии 22 мая 2023, 00:02 Российские инженеры разработали плату для дронов, способную обманывать ПВО врага Инженеры Обуховского завода разработали плату для БПЛА, способную обманывать ПВО врага Unsplash

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Российские инженеры создали специальную плату для беспилотников, которая может обмануть системы ПВО противника, подавая ложный сигнал. Об этом в эфире «Военной приемки» телеканала «Звезда» рассказал руководитель направления по тематике БПЛА Обуховского завода Егор Щербаков.

«Он посылает ложный трек с различными смещениями и представляется, например, как Airbus американский, который летит на посадку, чтобы его на всякий случай кто-нибудь не сбил», — пояснил Щербаков.

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Также плата обеспечивает узнаваемость по системе «свой-чужой», российским системам ПВО устройство передает сигнал, что БПЛА «свой».

На международной выставке HeliRussia в Москве показали охранный БПЛА, который может доставлять на себе боевые FPV-дроны. «Адмирал» будет сбрасывать боевые FPV-дроны, которые дальше продолжат выполнение своих задач.