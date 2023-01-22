Происшествия 22 января 2023, 23:18 Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом Губернатор Гладков: ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны России сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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«Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал Гладков.

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Как сообщал ранее Гладков, днем, 22 января, под обстрел украинских военных попало село Вязовое Краснояружского района.

Никто не пострадал, но взрывная волна выбила стекла в двух частных домовладениях. Зафиксировали также и повреждение линии электропередачи. На место для устранения повреждения сразу же выехали аварийные бригады и оперативные службы.

Днем 17 января украинские военные обстреляли село в Валуйском городском округе. Как сообщил губернатор Белгородской области, в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал один человек. Пострадавший получил легкое ранение, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Также осколки снарядов выбили окна в частных домовладениях, повреждения получил один автомобиль.

В ночь на 17 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Разрушений и пострадавших не было.